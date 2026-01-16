Vicenzaoro January si apre nel segno dell’ottimismo

Vicenzaoro January dà il via alla stagione internazionale dell’oreficeria e dell’orologeria, segnando un momento di ripresa e fiducia nel settore. In un contesto di rinnovato ottimismo, la manifestazione si conferma punto di riferimento per aziende, professionisti e appassionati, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento sulle ultime tendenze e innovazioni. La fiera rappresenta un importante appuntamento per tutto il comparto, aprendo il calendario fieristico del nuovo anno.

Mentre Milano raccoglie il testimone da Firenze come capitale della moda maschile, Vicenza inaugura il calendario internazionale del settore orafo e dell’orologeria con VOJ -Vicenzaoro January. Nella città del Palladio 1400 marchi, il 40% provenienti da paesi esteri, con le maggiori presenze da Turchia, Hong Kong, Thailandia, Germania, Belgio, Spagna e India, raccontano fino a martedì le novità di gioielli & co. Organizzato da IEG- Italian Exhibition Group, il salone apre alla luce degli ultimi dati diffusi dall’Area Studi Mediobanca sul settore orafo-argentiero-gioielliero in Italia, che ha analizzato i numeri dei 101 maggiori player con un giro d’affari superiore ai 19 milioni di euro ciascuno. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Vicenzaoro January si apre nel segno dell’ottimismo Leggi anche: Vicenzaoro january 2026, community internazionale si ritrova nella capitale del gioiello Leggi anche: A via domani Vicenzaoro January Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. A via domani Vicenzaoro January; VicenzaOro: 51 aziende aretine targate CNA in un momento di grande difficoltà. Vicenzaoro January si apre nel segno dell’ottimismo - Nel 2024, i 101 maggiori produttori hanno generato un fatturato di 8,9 miliardi di euro. panorama.it

