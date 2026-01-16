Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 20 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Attualmente, la circolazione sul Raccordo Anulare è generalmente scorrevole, con alcune criticità come l’incidente alla Bufalotta Tiburtina. Rallentamenti si registrano anche sulla via del Mare e sulla Cassia. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene fino al 15 aprile 2026, per garantire la sicurezza di tutti durante i viaggi in questa stagione.

Astral infomobilità della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione abbastanza scorrevole sul Raccordo Anulare ad eccezione della Bufalotta Tiburtina in carreggiata interna a causa di un incidente ieri sera invece la circolazione al momento regolare in uscita dalla capitale invece rallentamenti sulla via del mare nei pressi di Vitinia in direzione di Ostia poi la capitale delle entrambe le direzioni per un incidente sulla Cassia tra Viterbo e fiera di Viterbo Infine per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo e sorbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di infrastruttura ci sarà la chiusura anticipata della tratta Catalano Viterbo per lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni Italo da Viterbo alle ore 17:15 siete a casa vanno dalle ore 17:25 il servizio prosegue con il bus sostitutivo Dario Antonini Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 20:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 16:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 20:25 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 09:40 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Roma Teramo un auto ferma ... romadailynews.it

Roma città 30. La nuova viabilità nella Capitale interessa anche l’autotrasporto A motivare la misura ci ha pensato, con una dichiarazione perentoria, il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, dicendo che «i romani devono imparare ad andare più piano» i - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.