Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 19 | 40

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico generalmente scorrevole sul raccordo anulare di alcune cose tra Bufalotta Prenestina in carreggiata interna a causa di un incidente in esterna invece la circolazione al momento regolare in uscita dalla capitale invece cose sulla Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino via di Malafede in direzione di Ostia Infine per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo e Sorbara da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura ci sarà la chiusura anticipata della tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni saranno da Viterbo alle 17:15 e da Catalano 17:25 il servizio prosegue con i bus sostitutivi da Dario Antonini alta nei mobili te tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento servizio della Regione Lazio

