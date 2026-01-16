Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 18 | 40

Ecco un’introduzione sobria e chiara riguardo alla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 gennaio 2026 alle ore 18:40. La situazione presenta code e rallentamenti sulla viabilità principale, tra cui il raccordo anulare, la via Salaria e la Cristoforo Colombo. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sono previste modifiche sulla linea Roma-Viterbo a partire dal 19 gennaio, con sospensioni e servizi sostitutivi. Per dettagli, consultare le fonti ufficiali di Astral Infomobil

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio la regione Lazio partiamo dal raccordo anulare con l'auto in coda in carreggiata interna tra Flaminia e poi proseguendo tra Bufalotta la diramazione Roma Sud in esterna invece code tra la Roma Fiumicino e Appia in uscita dalla capitale invece rallentamenti sulla via Salaria tra la diramazione Roma nord fonte di papà in quest'ultima direzione sempre uscita da Roma conduce sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino in via di Malafede in direzione di Ostia Infine per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo di Sorbara da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di infrastruttura ci sarà la chiusura anticipata della tratta Catalano Viterbo da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni saranno da Viterbo alle 17:15 e da Catalano 17:25 il servizio prosegui con bus e sostituti da Dario Antonini Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

