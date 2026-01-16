Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 18 | 10

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità Roma e Regione Lazio del 16 gennaio 2026 alle ore 18:10. Si segnalano rallentamenti e code su diverse arterie, tra cui il Raccordo Anulare, la Cassia bis, Flaminia e tra Bufalotta e Roma Sud. Infrastrutture come l'A24 e la Via Salaria presentano rallentamenti e uscite dalla capitale. Per il trasporto pubblico, da lunedì

Astral infomobilità saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare con auto in coda in carreggiata interna la Cassia bis Flaminia e poi proseguendo tra Bufalotta e la diramazione Roma Sud in esterna invece cosa hai tra la Roma Fiumicino è aperto il tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Viale Togliatti il raccordo anulare In quest'ultima direzione mi usciva dalla capitale invece con te sulla via Salaria tra la diramazione Roma nord fonte di papà in quest'ultima direzione sempre uscita da Roma con te anche sulla via Pontina nei pressi di Aprilia in direzione di Latina Infine per il trasporto pubblico sulla via regionale Roma Viterbo extraurbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura ci sarà la chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni saranno da Viterbo alle 17:15 e da Catalano 17:25 il servizio problemi col bus sostitutivi da Dario Antonini Hassan infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

#Viabilità | #Manifestazioni | #Eventi | #Roma Mercoledì #14gennaio - Via Molise, manifestazione dalle 9:00 alle 13.00, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante - Piazza San Pietr - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

