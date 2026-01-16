Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 15 | 25

Ecco un’introduzione chiara e sobria, adatta a Google, lunga circa 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 gennaio 2026 alle ore 15:25. La situazione evidenzia code e rallentamenti su alcune arterie principali, con interventi risolutivi su incidenti e traffico. Ricordiamo l'importanza di rispettare le norme di sicurezza invernale, come l’uso di pneumatici o catene da neve, per garantire viaggi sicuri. Per dettagli aggiornati

Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare con auto in coda in carreggiata interna a casa BS Flaminia e poi proseguendo tra Bufalotta e Prenestina in esterna invece code tra la Roma Fiumicino è appiattito siamo risolto incidente sulla Cassia Veientana tra via di baccanello il bivio per Formello con la circolare Allora tornata regolare risolto Anche l'incidente sulla Tiburtina 3 albuccione 7 Villa anche se permangono rallentamenti In entrambe le direzioni a causa del traffico per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo essere lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura ci sarà la chiusura anticipata della tata Catalano Viterbo per lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni saranno da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 il servizio prosegue con bus sostitutivi da Dario Antolini a San infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 15:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 16:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 16:25

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 09:40 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Roma Teramo un auto ferma ... romadailynews.it