Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 13 | 25

Ecco un'introduzione conforme alle tue indicazioni: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 gennaio 2026 alle ore 13:25. La situazione odierna riguarda interventi e incidenti risolti sulla Cassia e il Raccordo Anulare, con traffico in lieve rallentamento in alcune zone. Si segnalano inoltre la domenica ecologica del 18 gennaio e modifiche temporanee al servizio ferroviario Roma Viterbo a partire dal 19 gennaio. Per dettagli e sicurezza stradale, consultare il

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla Cassia anatra via di baccanello il bivio per Formello la circolazione è regolare in direzione raccordo anulare sulla Cassia incidente risolto anche qui località La Storta con dei residui verso il rapporto è sul Raccordo Anulare traffico si rallenta in esterna tra l'uscita Laurentina e Tuscolana Cambiamo argomento torna la domenica ecologica nella capitale il 18 gennaio primo appuntamento del 2026 stop al traffico privato l'interno dell'Alfa sarebbe dalle 7:30 alle 12:30 poi dalle 16:30 alle 20:30 le consuete deroghe sono consultabili sul sito di Astral infomobilità alla pagina dedicata siamo in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 il servizio prosegue con i bus sostitutivi da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione oro messaggio di sicurezza stra ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembra semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 13:25

