Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 12 | 25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 gennaio 2026. Attualmente si registrano code e rallentamenti a causa di incidenti sulla Cassia Veientana e via Braccianese, con ripercussioni sul traffico verso il Raccordo Anulare. Riaperto il Ponte Giulio Rocco, un'infrastruttura importante per i collegamenti cittadini. Ricordiamo inoltre la domenica ecologica del 18 gennaio, con limitazioni al traffico privato nella fascia verde.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dal redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in via di risoluzione incidente Cassia Veientana permangono le code tra via di baccanello il bivio per Formello in direzione raccordo anulare altro incidente sulla Cassia siamo in località La Storta code a partire da via strehler ripercussioni di traffico code via Braccianese nei due casi in direzione Raccordo Anulare e ci spostiamo sulla Tiburtina risolto l'incidente le code lasciato il posto e rallentamenti tra albuccione Setteville nelle due direzioni ora una notizia di viabilità che riguarda la capitale dopo 10 anni dall'agosto del 2016 è stato riaperto il Ponte Giulio Rocco l'opera realizzata da Astral Spa costituisce un infrastruttura chiave per il collegamento dei Io senza e Garbatella Cambiamo argomento torna la domenica ecologica nella capitale il 18 gennaio primo appuntamento del 2026 stop al traffico privato all'interno della fascia verde dalle 7:30 alle 12:03 poi dalle 16:30 alle 20:30 le consuete deroghe sono consultabili sul sito di Astral infomobilità nella pagina dedicata da Dina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

