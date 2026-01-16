Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 09 | 40

Ecco un’introduzione sobria e chiara, adatta a Google, lunga al massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 gennaio 2026 alle 09:40. La situazione del traffico presenta alcune criticità, tra cui veicoli in panne e incidenti che causano rallentamenti su diverse arterie principali, come la Roma-Teramo, il Raccordo Anulare e la Cristoforo Colombo. È stata inoltre riaperta dopo dieci anni il Ponte Giulio Rocco, un'importante

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Roma Teramo un auto ferma in avvicinamento allo svincolo di Vicovaro Mandela è la causa delle cose in direzione Teramo auto in panne anche sull'altra turbano della Roma Teramo cose tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est direzione centro e sul Raccordo Anulare in interna a spirale per traffico tra le uscite Flaminia Salaria da Nomentana Tiburtina in esterna dal Ostiense alla Pontina e dalla Prenestina la Tiburtina Resta invariata la situazione del traffico sulle consolari Si procede a rilento sulla Cassia Travel Store via montemignaio sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e sulla Salaria di Villa Spada via dei Prati Fiscali tutto in direzione centro che fine sulla Cristoforo Colombo un incidente la causa delle code tra via Di Mezzocammino e raccordo anulare in questa direzione ora una notizia di viabilità che riguarda la capitale dopo 10 anni dall'agosto del 2016 appunto è stato riaperto il Ponte Giulio Rocco l'opera realizzata da astrale è un infrastruttura chiave di collegamento tra i quartieri ostiense-garbatella pagina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

