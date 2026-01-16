Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 09 | 10

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio fornito da Astral Infomobilità. In questa comunicazione, troverete una sintesi delle principali criticità sul traffico, tra cui code e rallentamenti su diverse arterie urbane e raccordi, causati da incidenti e traffico intenso. Vi invitiamo a prestare attenzione alle indicazioni e a consultare gli aggiornamenti per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla tratto Urbano della Roma Teramo per un'auto in panne code tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est direzione centro sempre sulla tratto Urbano Ma nella direzione opposta code per traffico da Tor Cervara Raccordo Anulare e ci spostiamo sulla Roma Fiumicino cose tra via della Magliana & via Cappellaccio verso l'euro sul Raccordo Anulare in interna si rallenta tra le uscite Flaminia Salaria dalla Nomentana Tiburtina in esterna dal Ostiense la Pontina dalla Prenestina anche qui fino alla Tiburtina diamo uno sguardo alle consolari traffico rallentato con code sulla Cassia tra la storta e via montemignaio sulla Flaminia del raccordo anulare a via dei Due Ponti anche sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali tutto in direzione centro e fine sulla Cristoforo Colombo un incidente la causa delle code tra via Di Mezzocammino raccordo anulare In quest'ultima direzione pagina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione

#Viabilità | #Manifestazioni | #Eventi | #Roma Mercoledì #14gennaio - Via Molise, manifestazione dalle 9:00 alle 13.00, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante - Piazza San Pietr - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

