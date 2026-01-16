Ecco un’introduzione adatta all’articolo: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, fornito da Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato alle condizioni del traffico. Le informazioni di oggi, 16 gennaio 2026, segnalano presenza di nebbia riduttiva della visibilità sulla A1 tra Colleferro e Anagni e sulla diramazione Roma Nord. Si registrano inoltre rallentamenti e code su varie arterie cittadine, con condizioni di traffico in evoluzione.

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chi viaggia sulla A1 Roma Napoli senza per la presenza di banchi di nebbia che riducono la visibilità tra Colleferro e Anagni anche tra Frosinone Caianello situazione analoga sulla diramazione Roma nord nei via Banchi dal bivio per la Firenze Roma e raccordo anulare situazione del traffico sul Raccordo Anulare al momento code a tratti in interna tra le uscite bufalotte Tiburtina rallentamenti dalla Tuscolana alla Ardeatina e dalla Laurentina la Pontina in esterna si rallenta all'altezza del Laurel a seguire dalla Roma Fiumicino alla Pontina e dalla Prenestina la Tiburtina Code in diminuzione invece sulla tratto Urbano della Roma Teramo da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro ci spostiamo sulla Roma Fiumicino code tra la Magliana via del Cappellaccio verso l'Eur e situazione invariata al sugo e consolari traffico rallentato con code sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle sulla Nomentana da Tor Lupara a raccordo anulare anche sulle Flaminia rispettivamente da raccordo anulare a via dei due punti e tra la storta e Tomba di Nerone tutto in direzione centro da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 08:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 08:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 08:40

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 08 | 40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 18:10 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo ... romadailynews.it