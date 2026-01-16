Via libera al depuratore di Mondragone progetto da oltre 37 milioni di euro

Il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo depuratore a Mondragone, con un investimento di oltre 37 milioni di euro. L’opera mira a migliorare la qualità del trattamento delle acque reflue nel territorio, contribuendo alla tutela ambientale e alla salute pubblica. La progettazione rappresenta un passo importante per l’efficienza del sistema di depurazione locale.

Il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione del nuovo sistema depurativo a servizio del Comune di Mondragone, per un importo complessivo di 37.368.687,80 euro. L’approvazione del progetto conferma e rafforza la sinergia tra l’Ente. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

