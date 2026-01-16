Via libera al depuratore di Mondragone progetto da oltre 37 milioni di euro
Il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo depuratore a Mondragone, con un investimento di oltre 37 milioni di euro. L’opera mira a migliorare la qualità del trattamento delle acque reflue nel territorio, contribuendo alla tutela ambientale e alla salute pubblica. La progettazione rappresenta un passo importante per l’efficienza del sistema di depurazione locale.
Il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione del nuovo sistema depurativo a servizio del Comune di Mondragone, per un importo complessivo di 37.368.687,80 euro. L’approvazione del progetto conferma e rafforza la sinergia tra l’Ente. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Depuratore di Benevento, c’è l’approvazione del progetto definitivo: investimento da 47 milioni
Leggi anche: Casa di Comunità a Roccadaspide, via libera al progetto da 670mila euro
Anagni, via libera alla terza linea del depuratore di Ponte Piano: approvato il progetto di fattibilità - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.