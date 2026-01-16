Via il mercato da Piazza Vittoria il dibattito approda a Palazzo Bianchini | Non è un diktat ma un inizio
Il trasferimento del mercato da piazza Vittoria a piazza Loggia ha suscitato un acceso dibattito cittadino. Ora, l'attenzione si sposta su Palazzo Bianchini, dove si discute del futuro di questa iniziativa. La discussione si presenta come un momento di confronto tra diverse posizioni politiche, evidenziando l'importanza di un dialogo aperto e rispettoso sulle decisioni che riguardano il patrimonio e la vivibilità urbana.
Non capita spesso che Palazzo Bianchini diventi il teatro di un'armonia bipartisan. Eppure, il controverso spostamento del mercato cittadino da piazza Vittoria a piazza Loggia è riuscito in una piccola impresa diplomatica: far convergere le opinioni di Fabio Capra (Pd) e Carlo Andreoli (FdI). In. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
