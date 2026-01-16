Via il mercato da Piazza Vittoria il dibattito approda a Palazzo Bianchini | Non è un diktat ma un inizio

Il trasferimento del mercato da piazza Vittoria a piazza Loggia ha suscitato un acceso dibattito cittadino. Ora, l'attenzione si sposta su Palazzo Bianchini, dove si discute del futuro di questa iniziativa. La discussione si presenta come un momento di confronto tra diverse posizioni politiche, evidenziando l'importanza di un dialogo aperto e rispettoso sulle decisioni che riguardano il patrimonio e la vivibilità urbana.

Mercato, l’assessore Poli: «In piazza Vittoria serve libera» - Da una parte divide, dall’altra unisce, gli ambulanti come i cittadini e ci riesce pure con la politica. giornaledibrescia.it

Via il mercato da piazza Vittoria, la polemica degli ambulanti - Primo giorno della sperimentazione voluta dal Comune: «Non c’è spazio, lavoriamo male». giornaledibrescia.it

