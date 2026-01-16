Via all’edizione 2026 di Attraversamenti

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2026 di “Attraversamenti”, il percorso formativo promosso dall’Associazione Popoli Insieme. Attivo da più di vent’anni, il progetto si rivolge a volontari, volontarie e cittadini interessati ad approfondire il tema delle migrazioni forzate, offrendo strumenti di conoscenza e sensibilizzazione. Un’opportunità per partecipare a un percorso di formazione dedicato a comprendere le dinamiche e le sfide di questo fenomeno sociale.

