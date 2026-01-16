Via all’edizione 2026 di Attraversamenti

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2026 di “Attraversamenti”, il percorso formativo promosso dall’Associazione Popoli Insieme. Attivo da più di vent’anni, il progetto si rivolge a volontari, volontarie e cittadini interessati ad approfondire il tema delle migrazioni forzate, offrendo strumenti di conoscenza e sensibilizzazione. Un’opportunità per partecipare a un percorso di formazione dedicato a comprendere le dinamiche e le sfide di questo fenomeno sociale.

Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2026 di Attraversamenti, il percorso di formazione promosso dall'Associazione Popoli Insieme, attivo da oltre vent'anni e rivolto a volontarie, volontari e cittadine e cittadini interessati ad approfondire il fenomeno delle migrazioni forzate.

