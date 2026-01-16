Veterani | Marche Multiservizi deve essere chiusa

Francesco Veterani, membro del direttivo e responsabile Beni Comuni di Sinistra per Urbino, ha affermato che “Marche Multiservizi deve essere chiusa”. Questa dichiarazione riflette una posizione chiara e diretta sul futuro dell’azienda, senza ricorrere a toni enfatici o sensazionalistici. La sua opinione evidenzia una presa di posizione netta, offrendo un punto di vista che invita a riflettere sulle decisioni riguardanti Marche Multiservizi.

"Marche Multiservizi dev’essere chiusa". Un messaggio tanto netto quanto semplice, di cui si fa portavoce Francesco Veterani, componente del direttivo e responsabile Beni Comuni di Sinistra per Urbino. "Il 2026 è cominciato – esordisce Veterani – con i ricorsi fatti da Aurora per la questione Riceci rimandati al mittente. Come Sinistra per Urbino siamo felici della vittoria dei cittadini in questa lotta, alla quale abbiamo dato il nostro contributo. Non siamo affatto contenti, però, delle scelte e delle posizioni assunte dall’azienda (partecipata anche dal comune di Urbino) perché sappiamo che anche queste spese, oltre a eventuali ulteriori risarcimenti, ricadranno sulle spalle dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

