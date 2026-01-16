Vertenze Irpina | l’impegno del nuovo assessore regionale Saggese

Il nuovo assessore regionale Angelica Saggese si dedica alla risoluzione delle vertenze sul territorio irpino, con particolare attenzione alla situazione di Arcelormittal e alle emergenze del settore nella provincia di Avellino. In un contesto caratterizzato da divisioni e attese, Saggese sottolinea il ruolo della Regione come facilitatore, consapevole delle competenze che coinvolgono anche il governo centrale. La sua priorità è promuovere dialogo e confronto per trovare soluzioni condivise.

Neo assessore a lavoro e formazione, Angelica Saggese mette come priorità nella sua agenda la vertenza Arcelormittal, e tutte le emergenze del settore nella provincia di Avellino L'arrivo di Fonderie Pisano ha diviso cittadini, amministratori e gli stessi sindaca ti: "La Regione avrà il compito di fare da facilitatore, perché – come sapete – le competenze non sono esclusivamente regionali, ma rientrano in un quadro che riguarda anche il governo. È necessario attivare una filiera istituzionale, perché il problema di ArcelorMittal è molto più ampio dell'Irpinia: riguarda tutto il settore dell'acciaio in Italia.

