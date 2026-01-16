Domani pomeriggio, Udinese-Inter rappresenta un'importante occasione per i nerazzurri di consolidare la posizione in classifica. La squadra di Inzaghi punta a ottenere i tre punti, con Sucic in chance di esordio e Pio in attacco insieme al Torino. Con tre punti, l’Inter potrebbe aumentare il vantaggio sul Milan e mantenere la distanza dal Napoli, rafforzando la propria posizione in campionato.

Tre punti sul Milan, doppio distacco nei rispetti del Napoli. Domani pomeriggio la Beneamata, impegnata in Friuli, è chiamata ad allungare – almeno momentaneamente – rispetto alle dirette concorrenti. Se Pisa-Atalanta aprirà questa sera la ventunesima giornata di Serie A, domani pomeriggio Udinese-Inter, sarà il primo anticipo del sabato: le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Verso Udinese-Inter: le probabili formazioni: occasione Sucic, Davanti Pio con il Toro

Leggi anche: Occasione Sucic, Pio Esposito dal 1'? Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Leggi anche: Verso Inter-Kairat, le probabili formazioni: occasione Frattesi, conferma per Sucic

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Udinese-Inter: probabili formazioni, orario, dove vederla (Sky, Dazn), arbitro e classifica Serie A; Probabili formazioni Udinese-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Zaniolo, Davis, Atta, Thuram, Esposito, Sucic e Mkhitaryan; Le probabili formazioni di Udinese-Inter (Serie A); Udinese-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Udinese – Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it