Verso le primarie di centrosinistra Maran non si candida Capelli Pd apre al Movimento 5 Stelle

Da milanotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle primarie di centrosinistra, Alessandro Capelli del Pd ha precisato di non aver utilizzato il parola “discontinuità” in un’intervista al Corriere, chiarendo le sue posizioni. Nel frattempo, Marco Maran ha annunciato di non candidarsi, mentre Capelli ha aperto al Movimento 5 Stelle, evidenziando un atteggiamento di apertura e dialogo nel panorama politico locale.

Nega di avere usato la parola “discontinuità”, il segretario metropolitano del Partito democratico Alessandro Capelli, nella famosa intervista al Corriere che ha fatto arrabbiare il sindaco Giuseppe Sala, con relative polemiche successive. “È stata usata in una domanda”, ha puntualizzato Capelli. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

