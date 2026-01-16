Verso l’Australian Open 2026 Sinner batte Aliassime nell’ultimo test in programma

Il 16 gennaio 2026 a Melbourne, Jannik Sinner ha concluso la sua preparazione per gli Australian Open battendo Felix Auger-Aliassime in un match di esibizione. Con un punteggio di 6-4, 4-6, 10-4, l’azzurro ha dimostrato ottime condizioni prima dell’inizio del torneo. Questo incontro rappresenta l’ultimo test prima dell’esordio ufficiale agli Australian Open 2026.

Melbourne, 16 gennaio 2026 – Jannik Sinner vince l’ultimo test prima degli Australian Open. Oggi, venerdì 16 gennaio, il tennista azzurro ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 10-4 nel match esibizione andato in scena a Melbourne. Un buon test per Sinner, che arriva in Australia da bicampione in carica dopo i successi del 2025 e del 2024, contro un avversario che ha mostrato di saper alzare il proprio livello per mettere in difficoltà il numero due del mondo. Dopo un primo set vinto 6-4 infatti, Sinner ha subito la reazione di Auger-Aliassime, che ha conquistato il secondo parziale con lo stesso punteggio salvo attendersi al super tie break, dominato da Jannik, che ha chiuso così 10-4. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

