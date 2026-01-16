Verona furgone fermato con cani e gatti dall' Est Europa Lav | Trasporto illecito e condizioni drammatiche

A Verona, la polizia stradale ha fermato un furgone con targa bulgara, che trasportava tredici cani e due gatti dall’Est Europa. La Lav ha denunciato un trasporto illecito e condizioni di grande sofferenza per gli animali. L’intervento evidenzia l’importanza di controlli rigorosi per contrastare il traffico illegale di animali e garantire il loro benessere.

Verona: traffico di cani dall’Est Europa, stipati in un furgone in condizioni drammatiche. - Uno scenario tragico che si è presentato agli agenti della Polizia Stradale di Verona Sud alla fine di novembre 2025, durante il controllo di un furgone in transito sull’autostrada. lav.it

Cuccioli trasportati senza acqua e cibo, ammassati nelle gabbie: sequestrati, uno è morto - Un cucciolo di Terrier di sei mesi era schiacciato in un trasportino destinato ai gatti, impossibilitato a muoversi. nordest24.it

