Verona furgone fermato con cani e gatti dall' Est Europa Lav | Trasporto illecito e condizioni drammatiche
A Verona, la polizia stradale ha fermato un furgone con targa bulgara, che trasportava tredici cani e due gatti dall’Est Europa. La Lav ha denunciato un trasporto illecito e condizioni di grande sofferenza per gli animali. L’intervento evidenzia l’importanza di controlli rigorosi per contrastare il traffico illegale di animali e garantire il loro benessere.
Secondo quanto riferito dalla Lav - Lega Anti Vivisezione, un controllo della polizia stradale di Verona Sud, effettuato alla fine di novembre 2025, ha portato al fermo di un furgone con targa bulgara che avrebbe trasportato «tredici cani e due gatti» in condizioni definite «drammatiche». 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Tutela di cani e gatti, raggiunto l’accordo in Europa: dalla microchippatura al collare a strozzo
Leggi anche: Stop a cani e gatti “da profitto”: l’Europa mette al bando gli allevamenti estremi e i pedigree distorti
Verona, furgone fermato con cani e gatti dall'Est Europa. Lav: «Trasporto illecito e condizioni drammatiche» - Lega Anti Vivisezione, un controllo della polizia stradale di Verona Sud, effettuato alla fine di novembre 2025, ha portato al fermo di un furgone con targa bulgara ... veronasera.it
Verona: traffico di cani dall’Est Europa, stipati in un furgone in condizioni drammatiche. - Uno scenario tragico che si è presentato agli agenti della Polizia Stradale di Verona Sud alla fine di novembre 2025, durante il controllo di un furgone in transito sull’autostrada. lav.it
Cuccioli trasportati senza acqua e cibo, ammassati nelle gabbie: sequestrati, uno è morto - Un cucciolo di Terrier di sei mesi era schiacciato in un trasportino destinato ai gatti, impossibilitato a muoversi. nordest24.it
SMARRITA A VERONA ZONA STADIO FORSE È SALITA SU FURGONE o AUTO IL 12 NOVEMBRE.. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.