Veroli successo per il primo incontro del Festival della Filosofia- winter edition

Giovedì 15 gennaio, presso la Sala Trulli di Veroli, si è svolto il primo incontro della Winter Edition del Festival della Filosofia. L’evento, prima tappa della settima edizione, ha aperto la rassegna dedicata quest’anno all’intelligenza artificiale, offrendo un’occasione di confronto e riflessione sui temi più attuali legati alla tecnologia e alla filosofia.

Si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 15 gennaio, presso la Sala Trulli, il primo appuntamento della Winter Edition del Festival della Filosofia, anteprima della rassegna che quest’anno giungerà alla settima edizione e che sarà interamente dedicata all’intelligenza artificiale. L’incontro ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Successo per la Christmas Edition Festival della Ceramica Leggi anche: Festival delle Fiabe – Ti Racconto la Città Winter Edition La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Veroli – Un successo la 2° tappa dei Campionati Assoluti di Scherma; Veroli (FR) – 1° Circuito Scherma Basso Lazio “Fencing for Friends”; Veroli, Festival della Filosofia winter edition; La scherma abruzzese riparte da Veroli, in pedana il primo test stagionale. Simu Liu ricorda con imbarazzo il primo incontro con Robert Downey Jr: cos'è successo? - Ad esempio, nel caso di Simu Liu, ricorda ancora perfettamente con orrore il primo incontro con Robert ... comingsoon.it Futuri educatori crescono nei nostri nidi! Si è concluso con grande successo il progetto di Formazione Scuola Lavoro con il @lis Sulpicio Di Veroli Ben 27 studenti hanno vissuto la magia quotidiana delle nostre strutture: Asilo Nido Babalù Asilo Nido " - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.