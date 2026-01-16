Vergogna al De Sanctis | docente isolata e umiliata finisce in ospedale
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI – Il 14 gennaio, una docente dell'Istituto "De Sanctis" è finita in ospedale. Un malore, dicono. Ma il malore non arriva da solo. Arriva dopo mesi di isolamento, di porte chiuse, di occhi che non vedono, di cuori che non battono più. Un corpo che cede, una mente che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Vergogna al De Sanctis: docente isolata e umiliata finisce in ospedale.
