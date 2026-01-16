Veo 3.1 l’intelligenza artificiale di Google ora gira in 4K e punta sui video verticali

Google ha presentato Veo 3.1, un aggiornamento della sua intelligenza artificiale generativa per i video. Questa versione offre una qualità in 4K e si concentra sulla coerenza visiva, migliorando l’esperienza di creazione e visualizzazione dei contenuti video verticali. L’intento è ottimizzare gli strumenti di produzione, mantenendo un approccio sobrio e funzionale, adatto alle esigenze di utenti e professionisti del settore digitale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.