Veo 3.1 l’intelligenza artificiale di Google ora gira in 4K e punta sui video verticali
Google ha presentato Veo 3.1, un aggiornamento della sua intelligenza artificiale generativa per i video. Questa versione offre una qualità in 4K e si concentra sulla coerenza visiva, migliorando l’esperienza di creazione e visualizzazione dei contenuti video verticali. L’intento è ottimizzare gli strumenti di produzione, mantenendo un approccio sobrio e funzionale, adatto alle esigenze di utenti e professionisti del settore digitale.
(Adnkronos) – Google ha annunciato il rilascio di Veo 3.1, un aggiornamento del proprio modello di intelligenza artificiale generativa per il video che punta a risolvere uno dei problemi storici del settore: la coerenza visiva. Il cuore dell'evoluzione risiede nel potenziamento dello strumento "Ingredients to Video", che permette ora al sistema di interpretare con maggiore precisione fino a tre immagini di riferimento contemporaneamente. Questo approccio consente di definire separatamente il soggetto, lo sfondo e le texture, garantendo che i personaggi mantengano le stesse sembianze attraverso diverse inquadrature e che gli ambienti restino riconoscibili durante lo sviluppo di una narrazione complessa. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
