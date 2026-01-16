Ventiduesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Bologna vince a Dubai Milano cede alla Stella Rossa

Nella ventiduesima giornata di Eurolega 2025/2026, la Virtus Bologna conquista una vittoria a Dubai contro una squadra locale, chiudendo il match con il punteggio di 72-80 e raggiungendo l’undicesima affermazione nel torneo. La giornata ha visto anche la sconfitta dell’Olimpia Milano, che è stata battuta dalla Stella Rossa. Un turno che ha evidenziato le varie dinamiche del campionato continentale di basket.

La ventiduesima giornata basket Eurolega 20252026 si rivela favorevole alla Virtus, che passa a Dubai per 72-80, e trova l'undicesima vittoria continentale. Male, invece, l' Olimpia, che si deve piegare alla Stella Rossa per 104-96, pagando un brutto ultimo quarto. VENTIDUESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: DUBAI-VIRTUS BOLOGNA 72-80 Primo quarto molto equilibrato: 23-23 nonostante la partenza super dei padroni di casa con il parziale di 12-4. Kabangele e Petrusev tengono a galla i padroni di casa, mentre gli emiliani tornano sotto grazie a Niang. Saliou è protagonista anche dopo la prima pausa breve, insieme ad Edwards, quando le V nere passano avanti fino al 41-38 dell'intervallo.

Eurolega basket oggi in tv: Milano-Stella Rossa e Dubai-Virtus Bologna, orari e dove vederle - 30 contro la Stella Rossa in una superclassica europea di grandissimo fascino.

