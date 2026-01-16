Domani alle 21 si svolge la 20esima edizione di “Stori Sangiorges”, rassegna di poesia dialettale organizzata dall’Anta Club Marino Saudelli con il patrocinio del Comune di Terre Roveresche. L’evento, gratuito e presso la sala polivalente del municipio di San Giorgio di Pesaro, vedrà la partecipazione di ventidue interpreti pronti a raccontare storie in dialetto, valorizzando la cultura locale attraverso la poesia.

Domani alle 21 si terrà la 20esima edizione della rassegna di poesia dialettale “Stori Sangiorges“. Organizzato dall’associazione culturale “Anta Club Marino Saudelli“ presieduto da Giuliana Aniballi, col patrocinio del Comune di Terre Roveresche, l’evento è in programma alla sala polivalente del municipio di San Giorgio di Pesaro e sarà a ingresso gratuito. Sul palco, a declamare i loro versi, si alterneranno la bellezza di 22 autori, sia dei comuni limitrofi, che provenienti da fuori provincia. E accanto ad essi si esibiranno, recitando i propri componimenti, anche gli alunni di quinta della scuola primaria di San Giorgio e Piagge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ventidue sul palco per scandire storie in dialetto

Leggi anche: Babbo Natale, Disney e storie di paura sul palco

Leggi anche: Dialetto e storie della città nella ‘Tòmbola di carpsàan’

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ventidue sul palco per scandire storie in dialetto.

Applausi a scena aperta per ventidue “scugnizzi” protagonisti sul palco del Teatro degli Illuminati facebook