Venti anni di musica con Capossela raccontati nel libro di Ansaldo

Nel gennaio di vent’anni fa, Vinicio Capossela pubblicò ‘Ovunque proteggi’, un album che segnò un momento importante nella musica italiana. Il libro di Ansaldo ripercorre due decenni di musica, riflettendo sul percorso artistico di Capossela e sulla sua influenza nel panorama musicale contemporaneo. Un’occasione per esplorare la ricchezza del suo repertorio e il ruolo che ha avuto nel rinnovamento della scena musicale italiana.

Nel gennaio del vent'anni fa Vinicio Capossela pubblicava 'Ovunque proteggi', uno dei suoi album più amati e un passaggio fondamentale per la musica italiana del nuovo millennio. Il prossimo martedì, alle 18.30, Giovanni Ansaldo presenterà il suo libro dal titolo 'La strada di Vinicio Capossela. Un viaggio sulle orme di 'Ovunque proteggi'', alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo. Con l'autore dialoga Fabio De Luca. Nel testo Giovanni Ansaldo narra la genesi unica e spericolata del disco attraverso una ricostruzione appassionante che procede canzone dopo canzone ed è arricchita da interviste a Capossela e ai suoi collaboratori.

