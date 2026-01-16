Venezuela rimpatriate a Cuba le salme dei 32 ufficiali uccisi in raid Usa

Le salme dei 32 ufficiali cubani uccisi nel raid statunitense in Venezuela sono state rimpatriate a Cuba. L’aereo con i resti è atterrato all’Aeroporto José Martí di L’Avana. L’evento si riferisce all’attacco del 3 gennaio, durante il quale è stato catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro. La vicenda evidenzia le tensioni tra Stati Uniti, Cuba e Venezuela in un contesto di atti militari e questioni diplomatiche.

(LaPresse) Un aereo atterrato all'Aeroporto Internazionale José Martí di L'Avana ha trasportato i resti dei 32 soldati cubani uccisi durante un attacco degli Stati Uniti in Venezuela, nel raid del 3 gennaio in cui è stato catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro. All'arrivo delle urne drappeggiate dalla bandiera cubana erano presenti Raúl Castro, fratello di Fidel e capo dell'esercito, e il presidente della Repubblica Miguel Díaz-Canel, insieme ad altri vertici del regime e ufficiali delle Forze Armate. La cerimonia ufficiale ha visto una solenne accoglienza dei resti dei militari, membri delle forze armate e dell'intelligence cubane, considerati eroi nazionali da L'Avana.

