Venezuela Peressutti Camera commercio | Contesto molto delicato ma importanti opportunità per Italia
Il Venezuela, nonostante le sfide economiche e le recenti tensioni, continua a rappresentare un mercato di interesse per le imprese italiane. Secondo Peressutti della Camera di Commercio, il contesto resta complesso, ma si aprono comunque opportunità significative per il Sistema Italia, che può valutare strategie di investimento e collaborazione nel rispetto delle condizioni attuali.
(Adnkronos) – "In un contesto economico che si prospetta difficile e molto delicato, anche alla luce degli avvenimenti del 3 gennaio scorso, il Venezuela rimane sempre un Paese dalle importanti opportunità per il Sistema Italia". Non ha dubbi Alvaro Peressutti, imprenditore del settore metalmeccanico venezuelano, nato a Udine e presidente della Camera di Commercio Italo. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
