Venezuela Peressutti Camera commercio | Contesto molto delicato ma importanti opportunità per Italia

Il Venezuela, nonostante le sfide economiche e le recenti tensioni, continua a rappresentare un mercato di interesse per le imprese italiane. Secondo Peressutti della Camera di Commercio, il contesto resta complesso, ma si aprono comunque opportunità significative per il Sistema Italia, che può valutare strategie di investimento e collaborazione nel rispetto delle condizioni attuali.

Commercio Venezuela-UE: quali sono i paesi europei che fanno più affari con il Venezuela? - Seguita dall'Italia,il commercio è dominato dalla Spagna, che rappresenta il 55% del volume totale. msn.com

l presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato la «liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri»: giù fuori Luigi Gasperin e Biagio Pilieri - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.