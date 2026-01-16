In un episodio insolito, il governo venezuelano ha attribuito a Machado il Nobel per la Pace vinto a ottobre, con l'intento di avvicinare le parti nel processo di formazione di un nuovo governo. Trump, riconoscendo il gesto, ha ringraziato, sottolineando che il premio riflette il suo impegno nel settore. Questo episodio evidenzia come i riconoscimenti internazionali possano essere strumenti di diplomazia anche in contesti complessi.

Lei gli ha regalato il Nobel per la Pace vinto a ottobre per ingraziarselo in vista della formazione di un nuovo governo in Venezuela e lui se lo è preso con tanti sentiti ringraziamenti. Come promesso, Maria Corina Machado ha consegnato il prestigioso riconoscimento a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca. Un gesto puramente simbolico, anche perché il comitato di Oslo ha già chiarito che il premio non è trasferibile. Ma che la leader dell’opposizione spera possa contribuire ad aprirle la strada verso il governo di Caracas, dopo anni di lotta contro Nicolas Maduro e le ultime elezioni vinte dal suo candidato Edmundo González Urrutia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, Machado regala il Nobel per la Pace a Trump. Lui: “Grazie, è per lavoro che ho svolto”

