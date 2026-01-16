Venezuela Machado regala a Trump la medaglia del Premio Nobel

Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, insieme a un gruppo di senatori bipartisan al Campidoglio. L’occasione ha visto la consegna di una medaglia del Premio Nobel da parte di Machado a Trump, un gesto simbolico che riflette le tensioni e le dinamiche politiche tra Venezuela e Stati Uniti.

R oma, 16 gen. (askanews) – La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, nonché un gruppo bipartisan di senatori al Campidoglio. Machado ha poi dichiarato di aver “consegnato” a Trump la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace durante il loro incontro. Un gesto che il presidente ha poi elogiato sul suo social Truth, definendolo “un gesto meraviglioso”, segno “di rispetto reciproco”. Leggi anche › Nobel per la Pace a Maria Corina Machado: Oslo riconosce chi resiste ai regimi “Stavo raccontando al presidente Trump che 200 anni fa il generale Lafayette – l’ufficiale francese che aiutò gli Stati Uniti nella guerra contro la Gran Bretagna – donò a Simon Bolivar una medaglia con l’effigie del presidente George Washington, e da allora Bolìvar non se ne separò mai. 🔗 Leggi su Iodonna.it

