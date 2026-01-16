Venezuela Machado regala a Trump il suo Premio Nobel per la Pace

Maria Corina Machado, figura di spicco dell’opposizione venezuelana, ha incontrato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca. Durante l’incontro, Machado ha consegnato simbolicamente a Trump il suo Premio Nobel per la Pace, un gesto che ha attirato l’attenzione sui temi della stabilità e dei diritti umani in Venezuela. L’evento rappresenta un momento di dialogo tra le parti e riflette le complesse relazioni internazionali nel contesto venezuelano.

María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha incontrato Donald Trump alla Casa Bianca. Il summit arriva dopo che gli Stati Uniti hanno condotto un attacco militare nel Paese Sudamericano e hanno catturato il presidente Nicolas Maduro, ora in carcere a New York assieme alla moglie Cilia Flores. “Possiamo contare sul presidente Trump”, ha detto Machado parlando con un gruppo di sostenitori davanti all’Executive Mansion. #AHORA Salida de @MariaCorinaYA de la Casa Blanca tras reunión con el presidente Donald Trump. pic.twitter.comeRkTYLKpgH — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 15, 2026 Machado consegna a Trump il suo Premio Nobel per la Pace. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, Machado regala a Trump il suo Premio Nobel per la Pace Leggi anche: Venezuela: Maria Corina Machado ha consegnato a Trump il suo premio Nobel per la pace Leggi anche: Venezuela, Machado offre il suo Nobel per la Pace a Trump? Interviene il comitato del Premio: «È vietato» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Machado regala a Trump la medaglia del Nobel. Ma il presidente non cambia idea - Trump: Un grande onore incontrare Machado, mi ha consegnato il Nobel; Machado: «Ho consegnato il mio premio Nobel a Trump». Gli Usa vendono petrolio venezuelano per mezzo miliardo; María Corina Machado ha offerto a Trump la sua medaglia per il premio Nobel; Machado si umilia e blandisce il tycoon: offre il Nobel per diventare presidente al posto di Maduro. Maria Machado consegna il suo premio Nobel a Trump. «Il presidente ha difeso la libertà in Venezuela» - Maria Machado ha consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca per il suo impegno «nella difesa della libertà in Venezuela». msn.com

