Venezuela dirigente del partito di Machado | Consegna premio Nobel a Trump è un atto di coerenza

In Venezuela, il partito di Machado ha definito l’assegnazione del Nobel a Donald Trump un atto di coerenza. La leader dell’opposizione, Maria Corina Machado, ha consegnato la medaglia al presidente americano, sottolineando che il premio rappresenta la gratitudine di tutti i venezuelani per il suo ruolo nel recente intervento militare e nella cattura di Nicolás Maduro. Questa decisione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche e delle posizioni sull’evento.

La consegna della medaglia del Premio Nobel per la Pace dalla leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, al presidente americano Donald Trump dopo l’intervento militare nel Paese caraibico con la cattura del leader chavista Nicolas Maduro, è stata “ un atto di coerenza “: “Maria Corina Machado ha detto fin dal primo momento che il premio era di tutti i venezuelani” e con questo regalo è stata mostrata la “gratitudine di tutti i venezuelani a Trump”. A dirlo, in un’intervista a LaPresse, è stato l’italo-venezuelano Fabio Valentini, che fa parte della dirigenza del partito di Machado, Vente Venezuela, e che si trova a Washington insieme alla delegazione che ha accolto la leader dell’opposizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, dirigente del partito di Machado: “Consegna premio Nobel a Trump è un atto di coerenza” Leggi anche: Machado consegna la medaglia del Premio Nobel a Trump, ma Oslo precisa che non è trasferibile Leggi anche: Venezuela, Machado regala a Trump la medaglia del Premio Nobel Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini; María Corina Machado ha incontrato papa Leone XIV in Vaticano; Sanzioni, petrolio e Machado: le tre grandi menzogne sul Venezuela che Trump ha involontariamente smascherato; Machado a Washington per convincere Trump: la sfida dell'opposizione venezuelana. Venezuela, Machado regala il Nobel per la Pace a Trump. Lui: “Grazie, è per lavoro che ho svolto” - La leader dell'opposizione venezuelana ha donato simbolicamente il prestigioso premio durante l'incontro alla Casa Bianca ... ilfattoquotidiano.it

Maria Corina Machado, chi è la vincitrice del Nobel per la Pace 2025 - Deputata dell’Assemblea nazionale fino al 2014 e fondatrice del partito Vente Venezuela, è leader dell’opposizione al regime di Nicolas Maduro. lettera43.it

Chi è María Corina Machado, l’attivista venezuelana che si oppone a Maduro e vive in clandestinità - Politica e attivista, leader dell’opposizione in Venezuela, nel 2024 la Corte Suprema del Paese, controllata dal presidente ... fanpage.it

Autogol di Trump, ma ormai è un Nel mezzo della conversazione, Trump chiede a un alto dirigente della Halliburton: "Quando vi siete ritirati dal Venezuela" La risposta è stata devastante: “Nel 2019… proprio a causa delle sanzioni imposte dal suo stesso g - facebook.com facebook

Eccolo qui l’ottimo editoriale del direttore del #Tempo e amico @Capezzone : Tra Antimafia, Venezuela e italiani liberati , sinistra in crisi di nervi. ANTIMAFIA- Gasparri - Gasparri e Lega all’attacco (Martini ) IRAN , , ANCORA REPRESSIONE VENEZUELA, ITA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.