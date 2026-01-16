venerdi' 16 gennaio torna ah tavola il format di cene a quattro mani con uno chef ospite
Venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 19:30, torna un nuovo appuntamento del format “Ah Tavola”, che prevede una cena a 4 mani con uno chef ospite. Il menù sarà un percorso di sei portate, pensate da Tommaso Coppola insieme a Milan Hitihamy, chef di Tanishka, e unirà la creatività italiana ai profumi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
