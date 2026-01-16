Vede il suo cane ucciso da un altro | donna incinta perde il figlio per un malore

Una donna di 49 anni, incinta di tre mesi, ha subito un grave shock dopo aver assistito all’uccisione del suo cane da parte di un altro animale. Il trauma ha provocato un malore che le ha causato la perdita del bambino, ricoverata domenica mattina all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Un evento tragico che evidenzia l’impatto emotivo di incidenti di questo tipo sulla salute e il benessere delle persone coinvolte.

Ha perso il suo bambino la donna di 49 anni, incinta di tre mesi, che era stata ricoverata domenica mattina (11 gennaio) all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce dopo il forte shock subìto per aver assistito alla morte del suo cane di proprietà, un bulldog, attaccato con violenza da un esemplare di. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Lecce, il suo cane aggredito e ucciso da un altro: donna incinta perde il figlio per un malore Leggi anche: Malore dopo l’uccisione del suo cane da parte di un amstaff: donna incinta perde il figlio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Vede il suo cane ucciso da un altro: donna incinta perde il figlio per un malore; Lizzanello, il suo cane viene aggredito e ucciso da un Amstaff: 49enne incinta perde il bambino; Lecce, il suo cane aggredito e ucciso da un altro: donna incinta perde il figlio per un malore; Casalmaggiore, cane ucciso da carabiniere con un colpo di pistola durante un intervento: Leal chiede chiarezza. Casalmaggiore, cane ucciso da carabiniere con un colpo di pistola durante un intervento: Leal chiede chiarezza - Il pastore tedesco era fuggito dal recinto di casa: i militari, avvisati da automobilisti, sono intervenuti e uno di loro è stato morso. ilgiorno.it

Cane aggredito e ucciso da un amstaff, la proprietaria incinta accusa un malore e perde il figlio per lo choc - Incinta assiste alla scena del suo bulldog aggredito e ucciso da un cane di razza amstaff, avverte un malore e viene trasportata in ospedale: poche ore dopo perde il feto. ilgazzettino.it

Porta a spasso il cane e viene travolto e ucciso insieme all’animale da un’auto pirata - Ieri sera, poco prima delle 20, era uscito per portare a spasso il suo cane quando è stato travolto e ucciso insieme al suo animale da un’auto pirata. blitzquotidiano.it

"Gentile Francesco Emilio Borrelli, le scrivo in merito ad un povero cane che sono stanca di vedere in qualsiasi orario del giorno incatenato da una catena al freddo e al gelo solo in una misera cuccia H24 a qualsiasi temperatura esterna. Ciò accade ad Acerra - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.