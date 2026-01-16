Vazquez Cremonese il trequartista saluta l’Italia | è fatto per il ritorno al Belgrano i dettagli

Franco Vazquez Cremonese si prepara a lasciare l’Italia e a tornare al Belgrano, chiudendo così il suo periodo in Serie A. L’operazione è ormai definita e rappresenta un nuovo capitolo nella carriera del trequartista argentino. Dopo aver trascorso diverse stagioni in Italia, Vazquez torna in Argentina, dove proseguirà la sua attività professionale nel club di Córdoba.

L'avventura di Franco Vazquez alla Cremonese sembra ormai prossima alla conclusione. Secondo quanto riportato da Olé, il futuro del "Mudo" sarebbe già tracciato: il trequartista è pronto a fare ritorno al Belgrano, il club argentino in cui aveva mosso i primi passi quattordici anni fa prima del suo approdo in Europa con la maglia del Palermo. L'operazione dovrebbe andare in porto tramite una risoluzione consensuale del contratto con la Cremonese, permettendo così al giocatore di rientrare in patria da svincolato. Una scelta che chiuderebbe definitivamente la sua parentesi in grigiorosso, arrivata dopo una stagione da protagonista in Serie B.

Cremonese, Nicola: "Vardy e Vazquez? Solo i grandi sanno rendere facile il difficile" - Davide Nicola, allenatore della Cremonese rivelazione di questo inizio di Serie A, ha fatto il punto a La Gazzetta dello Sport sul percorso della squadra e sulle prospettive dopo la sosta. tuttomercatoweb.com

BREAKING – El Mudo Vazquez ai saluti: probabile addio alla Cremonese Ecco le novità di mercato https://shorturl.at/R5XXs - facebook.com facebook

Franco #Vazquez sta trattando la rescissione con la #Cremonese per unirsi a zero al #Belgrano [ @GerGarciaGrova ] #Calciomercato #Transfers #SerieA #PrimeraDivision x.com

