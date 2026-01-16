Robinío Vaz, talento promettente già sotto osservazione a Trigoria, sta attirando l’attenzione di chi lo conosce bene. Le prime valutazioni interne suggeriscono che, sebbene sia necessario del tempo per sviluppare appieno le sue potenzialità, ci sono segnali positivi e margini di crescita significativi. La pazienza appare fondamentale per valutare al meglio il suo percorso e il suo sviluppo nel contesto della squadra.

Prime valutazioni dall’interno. Robinío Vaz è già sotto osservazione a Trigoria e chi lo conosce bene invita alla pazienza, ma intravede margini importanti. A parlare è Landry Chauvin, ex ct della Francia Under 18, che ha lavorato con il classe 2007 prima del suo arrivo alla Roma. Il giudizio è netto: «È un giocatore che può stare in tutti i ruoli del tridente. Quando l’ho rivisto l’estate scorsa aveva fatto progressi enormi. Per caratteristiche e impatto, pur con fisico diverso, può ricordare Bonny ». La pressione non sembra un problema. «Al Velodrome non gli pesa nulla. È uno che vuole solo giocare», spiega Chauvin, sottolineando corsa, intensità e progressione come tratti distintivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Vaz, parla chi lo conosce: «Talento vero, serve tempo»

