Vaticano murata anche la Porta Santa di San Pietro

Al Vaticano, è stata murata anche la Porta Santa di San Pietro. Al suo interno si trova una capsula di bronzo contenente la chiave della porta, le pergamene che attestano le aperture e le chiusure, oltre a delle medaglie. Questa operazione rappresenta un atto simbolico, segnando un momento importante per il patrimonio religioso e storico della città del Vaticano.

È stata murata l'ultima Porta Santa del Giubileo del 2025, quella principale che si trova nella basilica di San Pietro, aperta da Papa Francesco la sera del 24 dicembre 2024 e chiusa da Papa Leone XIV il 6 gennaio 2026. A presiedere il rito della muratura, avvenuto in forma privata, è stato il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, alla presenza del maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, l'arcivescovo Diego Giovanni Ravelli. Il rito è stato guidato dal cerimoniere pontificio monsignor Massimiliano Matteo Boiardi. Nella breve preghiera iniziale il porporato ha pregato per i tanti pellegrini - circa 33 milioni - che durante l'Anno Santo hanno varcato la Porta Santa "perché rimangano saldi nella fede e nella comunione con il Successore di Pietro".

Dopo S.M.Maggiore e S.Giovanni, murata anche la Porta santa di S. Paolo - Dopo le basiliche di Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano, si è svolto ieri sera, in forma privata, il rito di muratura della Porta Santa della Basilica papale di San Paolo fuori le mura. ansa.it

Giubileo: murata la Porta Santa di San Paolo fuori le mura. Oggi il rito a San Pietro - Si è svolto ieri sera, in forma privata, il rito di muratura della Porta Santa della Basilica papale di San Paolo fuori le mura, attraversata in questi mesi da milioni di pellegrini. agensir.it

Fine del Giubileo 2025. Papa Leone XIV chiude la Porta Santa

Il Pontefice accoglie in Vaticano i parenti dei giovani italiani morti o feriti nel rogo di Capodanno in Svizzera: «Cristo è risorto, e con Lui la vita ha l’ultima parola» - facebook.com facebook

Ieri, 15 gennaio 2026, è stato compiuto il rito della muratura della Porta Santa della Basilica di San Paolo fuori le mura: vaticannews.va/it/vaticano/ne… x.com

