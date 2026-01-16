Vaticano | addio ad Angelo Gugel il maggiordomo di 3 Papi

È scomparso Angelo Gugel, il maggiordomo che ha servito tre Papi, tra cui Giovanni Paolo II. Uomo riservato e fedele, fu presente durante momenti storici, come l’attentato del 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro. La sua figura rappresenta un importante pezzo della storia della Santa Sede e del servizio papale.

È morto Angelo Gugel, al servizio di tre Papi. Uomo riservato e fedele, fu accanto a Papa Wojty?a il giorno dell'attentato del 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro. Servizio di Paolo Fucili TG2000.

