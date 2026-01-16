Van Nistelrooy inizia una nuova avventura | ecco la prossima destinazione dell’olandese Farà parte di…Ultimissime

Van Nistelrooy intraprende una nuova fase della sua carriera, con una destinazione ancora da confermare. La Federazione calcistica dei Paesi Bassi (KNVB) ha scelto di affidarsi alla sua esperienza e competenza per rafforzare il settore tecnico. In questo articolo, analizziamo gli ultimi aggiornamenti e le possibili implicazioni di questa importante scelta per il futuro del calcio olandese.

La Federazione calcistica dei Paesi Bassi (KNVB) gioca la carta dell'esperienza e del carisma per preparare l'assalto alla Coppa del Mondo. Con una mossa che ha subito riacceso l'entusiasmo dei tifosi Oranje, è stato ufficializzato il ritorno di una leggenda vivente: Ruud van Nistelrooij entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico della nazionale. L'ex attaccante ha apposto la firma sul contratto che lo legherà alla selezione del suo paese a partire dal prossimo 1° febbraio. Una tempistica studiata nei minimi dettagli per garantire un inserimento immediato e funzionale in vista dell'appuntamento più importante del quadriennio.

