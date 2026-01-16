Marco van Basten ha deciso di interrompere temporaneamente la sua attività televisiva per dedicarsi alla famiglia, in particolare alla moglie Liesbeth, che sta affrontando un percorso di malattia. L’ex calciatore e opinionista olandese ha scelto di mettere da parte i riflettori per sostenere la moglie in questo momento difficile. La sua decisione evidenzia l’importanza del supporto familiare in situazioni di fragilità.

Van Basten si ritira momentaneamente dalle scene per restare al fianco di Liesbeth durante il percorso di guarigione: è l'opinionista di punta della tv olandese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ex Milan, Van Basten lascia la Tv per stare vicino alla moglie malata

Leggi anche: “Voglio dedicarmi a lei, sarà un periodo difficile”: l’annuncio di Van Basten, ha lasciato il suo lavoro in tv

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Van Basten lascia il lavoro in tv, la moglie Liesbeth è gravemente malata. «Sarà difficile ma siamo fiduciosi»; Nicola Savino: «Al DopoFestival mi divertirò ma sogno di condurre Sanremo. Spero di restare in Rai»; Anna Ferzetti: «Mio padre? Ho sempre cercato la sua approvazione. Con Pierfrancesco Favino mi sento protetta, anche nostra figlia ha...; Josè Sebastiani, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo: «Gioco nell'Inter e sogno di diventare un calciatore. Mio padre? Mi sostiene....

Van Basten lascia il lavoro in tv per stare accanto alla moglie malata: “Sarà un periodo difficile” - Van Basten si ritira momentaneamente dalle scene per restare al fianco di Liesbeth durante il percorso di guarigione: è l'opinionista di punta della tv ... fanpage.it