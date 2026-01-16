Valeria Marini querela Antonella Elia dopo le dichiarazioni a Bella Ma’

Dopo le recenti dichiarazioni di Antonella Elia a Bella Ma’, Valeria Marini ha annunciato di averla querelata per diffamazione. La decisione nasce in seguito alle affermazioni fatte dalla Elia durante l’intervista, che hanno suscitato reazioni e discussioni nel panorama mediatico. Questo episodio evidenzia come le controversie pubbliche possano portare a conseguenze legali, riflettendo le delicate dinamiche tra figure dello spettacolo.

In una recente puntata di Bella Ma', Antonella Elia ha detto cose dure nei confronti di Valeria Marini. Le due non si sono mai sopportate e tutti ricordano le loro litigate durante il Gf Vip 4. A distanza di anni i rapporti non si sono mai distesi e così adesso Valeria Marini ha deciso di querelare Antonella Elia. Tutti sappiamo il trascorso tra Veleria Marini e Pierluigi Diaco a Bella Ma'. Tra i due c'è stato uno screzio a causa del non rinnovo del contratto della showgirl all'interno della trasmissione. Nonostante ciò pare che i due si siano chiarito e Marini continua a fare la sua posta del cuore sui suoi social.

