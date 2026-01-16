Valeria Marini ha deciso di intraprendere un'azione legale contro Antonella Elia, accusandola di diffamazione. La cantante e showgirl ha dichiarato di aver querelato l’ex collega a seguito di alcune affermazioni rilasciate durante un’intervista a Bellamà, che Marini ha ritenuto offensive. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le due figure pubbliche, evidenziando l’importanza di tutelare la propria reputazione.

(Adnkronos) – “Ho denunciato Antonella Elia, l’ho querelata per diffamazione dopo le sue dichiarazioni a Bellamà che mi hanno profondamente offeso”. Lo ha detto Valeria Marini a Monica Setta nella puntata di ‘Storie al bivio’ in onda sabato 17 gennaio alle 15.30 su Rai2. Nei giorni scorsi Elia, ospite del programma di Pierluigi Diaco, aveva detto al conduttore, parlando della collega: “O me o lei, non possiamo starti simpatiche tutte e due”. “Mi state simpatiche entrambe”, aveva reagito Diaco, aggiungendo: “Ognuna ha la sua personalità”. E la Elia aveva chiosato: “Ma la sua è una personalità di m. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valeria Marini contro Antonella Elia: “L’ho querelata per diffamazione”

Leggi anche: Valeria Marini contro Antonella Elia: “Cacciata da Rai 2 dopo un’aggressione”

Leggi anche: Antonella Elia contro Valeria Marini, gelo in diretta da Diaco: ‘Personalità di me..a’, imbarazzo a BellaMa’

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Valeria Marini affonda Antonella Elia: L'hanno cacciata dopo l'aggressione. Il retroscena; Antonella Elia contro Valeria Marini: “Ha una personalità di mer**”; Valeria Marini contro Antonella Elia: “Cacciata da Rai 2 dopo un’aggressione”; Valeria Marini contro Antonella Elia: «Fu sospesa da Rai2 dopo aver aggredito una persona della troupe».

Valeria Marini contro Antonella Elia: "L'ho querelata per diffamazione" - " Ho denunciato Antonella Elia, l'ho querelata per diffamazione dopo le sue dichiarazioni a Bellamà che mi hanno profondamente offeso". adnkronos.com