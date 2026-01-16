Valentino Rossi ha presentato una denuncia contro la compagna del padre, accusandola di aver sottratto circa 200 mila euro dal conto del genitore. L'ex campione di MotoGP ha contestato la presunta circonvenzione di incapace, mentre la procura di Pesaro sta valutando gli esiti delle perizie psichiatriche sul padre di Rossi. La vicenda è attualmente sotto indagine, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane.

Nuovo capitolo giudiziario nella complessa vicenda familiare che coinvolge Valentino Rossi e il padre Graziano. L’ex campione della MotoGP ha presentato una denuncia nei confronti della compagna del padre, accusandola di circonvenzione di incapace e di aver prelevato negli anni ingenti somme di denaro dal conto dell’uomo. Secondo quanto emerso dall’indagine, la donna, una 54enne impiegata di un ufficio pubblico, avrebbe sottratto complessivamente un cifra che si aggira intorno ai 200mila euro nell’arco dei dodici anni di relazione, come riporta il Quotidiano Nazionale. Le somme comprenderebbero 176mila euro trasferiti come bonifici, giustificati come prestiti, oltre a 34 mila euro in contanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valentino Rossi denuncia la compagna del padre: “Sottratti 200 mila euro dal suo conto”

Leggi anche: Valentino Rossi accusa la compagna del padre Graziano: «Ha preso 200 mila euro dal suo conto»

Leggi anche: Valentino Rossi contro la compagna del padre: "Ha preso 200mila euro dal suo conto"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La guerra dei Rossi in tribunale. Vale denuncia la compagna del padre. Graziano le ha dato 200mila euro; Valentino Rossi accusa la compagna del padre Graziano: «Ha preso 200 mila euro dal suo conto; Valentino e la guerra dei Rossi: la faida tra il Dottore e il papà finisce in tribunale; Valentino Rossi correrà con BMW: Con due bambine e una famiglia è una scelta che ho dovuto fare.

Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano per circonvenzione d’incapace: «Gli ha sottratto 200mila euro» - Il campione era diventato amministratore di sostegno del padre, 71 anni, ex pilota del Motomondiale negli anni Settanta e Ottanta, sulla base di una perizia medica di parte, ma oggi altre cinque periz ... vanityfair.it