Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano | Ha preso 200mila euro dal suo conto

Valentino Rossi ha presentato una denuncia nei confronti della compagna di suo padre Graziano, accusandola di aver prelevato 200.000 euro dal suo conto. La vicenda riguarda una disputa familiare che si è trasformata in un procedimento legale, coinvolgendo direttamente il celebre ex motociclista e il nucleo familiare del padre. La questione evidenzia le tensioni in ambito familiare che possono sfociare in azioni giudiziarie.

Una faida familiare che diventa giudiziaria: è quella che è in corso tra l’ex campionissimo di MotoGp, Valentino Rossi, e il padre Graziano con la compagna di quest’ultimo. Secondo quanto riporta ‘Quotidiano Nazionale’, infatti, il motociclista ha denunciato per circonvenzione di incapace la 54enne attuale compagna del padre dopo aver notato versamenti a suo favore per circa 200mila euro in 12 anni di relazione. Graziano Rossi e l’amministrazione di sostegno. La vicenda ha inizio nel 2024, quando Valentino Rossi ha ricevuto dal giudice di Pesaro la nomina ad amministratore di sostegno del padre Graziano, 71 anni, anche lui ex motociclista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

