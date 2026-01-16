Valentino Rossi contro la compagna del padre | Ha prelevato 100mila con la causale ' prestito' è circonvenzione di incapace

Una recente vicenda familiare coinvolge Valentino Rossi e suo padre Graziano, mettendo in luce questioni di natura economica e sentimentale. Al centro della vicenda, una contestazione riguardante un prelievo di 100 mila euro, con la causale di “prestito”, e accuse di circonvenzione di incapace. La vicenda evidenzia le tensioni che possono emergere all’interno di relazioni familiari, soprattutto quando si intrecciano aspetti economici e affettivi.

Una vicenda familiare complessa, che mescola questioni economiche e sentimenti, e che vede protagonisti Valentino Rossi, 46 anni, leggenda del motociclismo mondiale, e il padre Graziano, 71 anni. Al centro, una questione di denaro, oltre 200mila euro, e la presunta manipolazione da parte della compagna del genitore, su cui sono ora in corso indagini della Guardia di Finanza. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, la vicenda inizia nel 2024, quando Valentino Rossi chiede e ottiene di essere nominato amministratore di sostegno del padre. Una misura presa - secondo la versione del motociclista - per proteggerlo, ritenendolo in una fase di fragilità fisica e psicologica.

Perché Valentino Rossi ha denunciato la compagna del padre? L’accusa di circonvenzione di incapace, non è l’unico tra i vip - La denuncia del campione contro la compagna di Graziano Rossi apre un caso delicato che intreccia famiglia, denaro e fragilità. msn.com

Valentino Rossi e il padre, la guerra finisce in tribunale: «La compagna di Graziano ha prelevato dal suo conto 200mila euro, è circonvenzione di incapace» - Il campione aveva ricevuto dal giudice l'incarico di amministratore di sostegno del padre, e si era reso conto degli ammanchi dal conto del 71enne. corriere.it

Valentino Rossi ha denunciato per circonvenzione d'incapace la compagna del padre Graziano, accusandola di aver prelevato 200mila euro in dodici anni. Ma cinque perizie psichiatriche hanno certificato la piena capacità del 71enne ex pilota. Ora la Procur - facebook.com facebook

Una questione familiare che finisce in tribunale. Il campione di motociclismo Valentino Rossi ha denunciato la compagna del papà, Graziano Rossi, 71 anni, per circonvenzione di incapace, accusandola di aver prelevato dal conto del genitore circa 200mila e x.com

