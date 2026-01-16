Valentino e la guerra dei Rossi | la faida tra il Dottore e il papà finisce in tribunale

Valentino Rossi e la sua famiglia sono coinvolti in una controversia legale riguardante questioni personali e patrimoniali. La disputa, che vede il celebre pilota e suo padre coinvolti in un procedimento giudiziario, ha anche coinvolto la compagna di quest’ultimo e una somma significativa di denaro. La vicenda si svolge a Pesaro e mette in luce tensioni familiari protratte nel tempo.

Pesaro, 16 gennaio 2026 – Figlio contro il padre, la compagna di quest'ultimo denunciata e centinaia di migliaia di euro sul piatto. Da una parte Valentino Rossi, 46 anni, per due decenni re dei circuiti di motociclismo, una star internazionale celebrato anche a Hollywood e dall'altra il padre, Graziano Rossi, 71 anni, anche lui campione di motociclismo ma negli anni '80 e poi uomo ombra del figlio per decenni e corridore di rally.

