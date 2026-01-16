Vaccini in corsia l’ospedale di Udine premiato a livello nazionale

L’ospedale di Udine si distingue per l’efficacia delle sue campagne di vaccinazione in corsia, ricevendo un riconoscimento a livello nazionale. La promozione delle vaccinazioni all’interno delle strutture sanitarie rappresenta un elemento chiave nella tutela della salute pubblica, contribuendo a ridurre le infezioni e a migliorare la sicurezza dei pazienti. Questo esempio evidenzia l’importanza di un approccio integrato tra prevenzione e assistenza ospedaliera.

La prevenzione passa anche dalle corsie ospedaliere e a Udine diventa un modello riconosciuto a livello nazionale. Il presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia ha ottenuto tre bollini di merito ed è entrato ufficialmente nella rete nazionale Ospivax per il biennio 2026–2027, dedicata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

