Utenze idriche Sidra avvia la digitalizzazione delle richieste contrattuali

Sidra ha avviato un servizio di digitalizzazione delle richieste contrattuali per le utenze idriche. Questa iniziativa mira a semplificare e velocizzare le attività amministrative dell’Ufficio Commerciale Utenze, offrendo un processo più efficiente e accessibile per clienti e dipendenti. La nuova piattaforma digitale rappresenta un passo importante verso l’innovazione e la modernizzazione dei servizi offerti, garantendo maggiore praticità e trasparenza.

