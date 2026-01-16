Utenze idriche Sidra avvia la digitalizzazione delle richieste contrattuali

Sidra ha avviato un servizio di digitalizzazione delle richieste contrattuali per le utenze idriche. Questa iniziativa mira a semplificare e velocizzare le attività amministrative dell’Ufficio Commerciale Utenze, offrendo un processo più efficiente e accessibile per clienti e dipendenti. La nuova piattaforma digitale rappresenta un passo importante verso l’innovazione e la modernizzazione dei servizi offerti, garantendo maggiore praticità e trasparenza.

Sidra avvia un nuovo servizio di digitalizzazione delle attività amministrative dell’Ufficio Commerciale Utenze. A partire dallo scorso 1 gennaio, gli utenti possono presentare e formalizzare le richieste relative a nuovi impianti, nuovi contratti, subentri, volture e disdette esclusivamente in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

