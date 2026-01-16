Usa | ‘truppe europee in Groenlandia non incideranno su decisione di Trump’

Le truppe europee in Groenlandia non influenzeranno la decisione di Donald Trump sull’isola, secondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Gli Stati Uniti proseguiranno le discussioni con Danimarca e Groenlandia, dopo l’incontro di ieri definito “produttivo”. La questione rimane quindi aperta, senza che la presenza militare europea abbia un impatto sulla posizione americana.

I paesi europei che inviano truppe in Groenlandia non influenzeranno la decisione del presidente Donald Trump sull’isola danese: lo ha detto nel briefing la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, aggiungendo che gli Usa continueranno le conversazioni con Danimarca e Groenlandia dopo l’incontro “produttivo” di ieri. (ANSA) (askanews) – Il primo ministro della Groenlandia ha dichiarato tra gli applausi che la Groenlandia “non farà parte degli Stati Uniti”. “La Groenlandia desidera la cooperazione, ma basata su valori fondamentali come la democrazia e il rispetto”, ha aggiunto il rappresentante di questo territorio autonomo danese durante la cerimonia di auguri di Capodanno per la comunità groenlandese a Copenaghen. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

