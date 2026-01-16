Urla e schiamazzi arrivano i finanzieri e vengono aggrediti | arrestato un uomo trovata droga in casa
Nella notte a Pisa, un intervento per calmare schiamazzi in un condominio si è concluso con l’arresto di un uomo, dopo aver aggredito le forze dell’ordine e essere stato trovato in possesso di droga. L’episodio evidenzia le difficoltà nel mantenere l’ordine pubblico in contesti residenziali e il rischio di escalation durante interventi di routine.
Pisa, 16 gennaio 2026 – Un intervento per sedare schiamazzi in un condominio di Pisa si è trasformato in un’ aggressione ai danni delle Fiamme Gialle. Un uomo di 38 anni, di origine tunisina, è stato arrestato dopo aver opposto resistenza ai militari intervenuti ed essersi scagliato contro di loro con violenza. Nell’abitazione sono stati poi sequestrati 16 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e un coltello. Per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento e l’aggressione. I fatti sono avvenuti a Pisa in un appartamento in via Cattaneo, già noto alle forze dell’ordine per la presenza di soggetti dediti allo spaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
